LinqAI סֵמֶל

LinqAI מְחִיר(LNQ)

1 LNQ ל USDמחיר חי:

$0.03462
-9.18%1D
USD
LinqAI (LNQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:57 (UTC+8)

LinqAI (LNQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0345
24 שעות נמוך
$ 0.03903
גבוה 24 שעות

$ 0.0345
$ 0.03903
$ 0.285328799266145
$ 0.02182167795848918
-0.29%

-9.18%

-5.08%

-5.08%

LinqAI (LNQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0346. במהלך 24 השעות האחרונות, LNQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0345 לבין שיא של $ 0.03903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LNQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285328799266145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02182167795848918.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LNQ השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LinqAI (LNQ) מידע שוק

No.1217

$ 8.33M
$ 82.21K
$ 34.60M
240.61M
1,000,000,000
896,694,003.3366884
24.06%

ETH

שווי השוק הנוכחי של LinqAI הוא $ 8.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 82.21K. ההיצע במחזור של LNQ הוא 240.61M, עם היצע כולל של 896694003.3366884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.60M.

LinqAI (LNQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LinqAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0034994-9.18%
30 ימים$ -0.0088-20.28%
60 ימים$ +0.0014+4.21%
90 ימים$ -0.017-32.95%
LinqAI שינוי מחיר היום

היום,LNQ רשם שינוי של $ -0.0034994 (-9.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LinqAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0088 (-20.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LinqAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LNQ ראה שינוי של $ +0.0014 (+4.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LinqAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.017 (-32.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LinqAI (LNQ)?

בדוק את LinqAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLinqAI (LNQ)

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

LinqAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LinqAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLNQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LinqAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLinqAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LinqAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LinqAI (LNQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LinqAI (LNQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LinqAI.

בדוק את LinqAI תחזית המחיר עכשיו‏!

LinqAI (LNQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LinqAI (LNQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LNQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LinqAI (LNQ)

מחפש איך לקנותLinqAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LinqAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LNQ למטבעות מקומיים

LinqAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LinqAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLinqAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LinqAI

כמה שווה LinqAI (LNQ) היום?
החי LNQהמחיר ב USD הוא 0.0346 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LNQ ל USD?
המחיר הנוכחי של LNQ ל USD הוא $ 0.0346. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LinqAI?
שווי השוק של LNQ הוא $ 8.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LNQ?
ההיצע במחזור של LNQ הוא 240.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LNQ?
‏‏LNQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.285328799266145 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LNQ?
LNQ ‏‏רשם מחירATL של 0.02182167795848918 USD.
מהו נפח המסחר של LNQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LNQ הוא $ 82.21K USD.
האם LNQ יעלה השנה?
LNQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LNQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

USDTLNQ
