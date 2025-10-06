LITAS מחיר היום

מחיר LITAS (LITAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.2212, עם שינוי של 5.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITAS ל USD הוא $ 0.2212 לכל LITAS.

LITAS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LITAS. ב‑24 השעות האחרונות, LITAS סחר בין $ 0.2018 (נמוך) ל $ 0.2249 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LITAS נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -19.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.09K.

LITAS (LITAS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 64.09K$ 64.09K $ 64.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של LITAS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.09K. ההיצע במחזור של LITAS הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.12M.