Bitlight Labs (LIGHT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitlight Labs (LIGHT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:19:16 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitlight Labs (LIGHT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 71.56M
$ 71.56M
ההיצע הכולל:
$ 420.00M
$ 420.00M
אספקה במחזור:
$ 43.06M
$ 43.06M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 698.00M
$ 698.00M
שיא כל הזמנים:
$ 2.8579
$ 2.8579
שפל כל הזמנים:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418
מחיר נוכחי:
$ 1.6619
$ 1.6619

Bitlight Labs (LIGHT) מידע

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

אתר רשמי:
https://bitlightlabs.com/
מסמך לבן:
https://blog.bitlightlabs.com/
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/address/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Bitlight Labs (LIGHT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LIGHT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LIGHTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LIGHTטוקניומיקה, חקרו אתLIGHTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LIGHT

מעוניין להוסיף את Bitlight Labs (LIGHT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LIGHT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Bitlight Labs (LIGHT) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של LIGHTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

LIGHT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן LIGHT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LIGHT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות