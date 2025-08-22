Torch of Liberty (LIBERTY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1131. במהלך 24 השעות האחרונות, LIBERTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11046 לבין שיא של $ 0.13008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIBERTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14452529982945186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014208785126696658.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIBERTY השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Torch of Liberty (LIBERTY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Torch of Liberty הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.60K. ההיצע במחזור של LIBERTY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.10M.
Torch of Liberty (LIBERTY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Torch of Libertyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0010264
-0.89%
30 ימים
$ +0.01656
+17.15%
60 ימים
$ +0.0714
+171.22%
90 ימים
$ +0.0881
+352.40%
Torch of Liberty שינוי מחיר היום
היום,LIBERTY רשם שינוי של $ -0.0010264 (-0.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Torch of Liberty שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01656 (+17.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Torch of Liberty שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIBERTY ראה שינוי של $ +0.0714 (+171.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Torch of Liberty שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0881 (+352.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Torch of Liberty (LIBERTY)?
$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.
Torch of Liberty זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Torch of Libertyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLIBERTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Torch of Libertyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTorch of Liberty לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Torch of Libertyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Torch of Liberty (LIBERTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Torch of Liberty (LIBERTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Torch of Liberty.
הבנת הטוקנומיקה של Torch of Liberty (LIBERTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIBERTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Torch of Liberty (LIBERTY)
מחפש איך לקנותTorch of Liberty? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Torch of Libertyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.