עוד על LIBERTY

LIBERTY מידע על מחיר

LIBERTY אתר רשמי

LIBERTY טוקניומיקה

LIBERTY תחזית מחיר

LIBERTY היסטוריה

LIBERTY מדריך קנייה

LIBERTYממיר מטבעות לפיאט

LIBERTY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Torch of Liberty סֵמֶל

Torch of Liberty מְחִיר(LIBERTY)

1 LIBERTY ל USDמחיר חי:

$0.11302
$0.11302$0.11302
-0.90%1D
USD
Torch of Liberty (LIBERTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:18:47 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.11046
$ 0.11046$ 0.11046
24 שעות נמוך
$ 0.13008
$ 0.13008$ 0.13008
גבוה 24 שעות

$ 0.11046
$ 0.11046$ 0.11046

$ 0.13008
$ 0.13008$ 0.13008

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658

-0.65%

-0.89%

-6.36%

-6.36%

Torch of Liberty (LIBERTY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1131. במהלך 24 השעות האחרונות, LIBERTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11046 לבין שיא של $ 0.13008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIBERTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14452529982945186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014208785126696658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIBERTY השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Torch of Liberty (LIBERTY) מידע שוק

No.3404

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.60K
$ 57.60K$ 57.60K

$ 113.10M
$ 113.10M$ 113.10M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Torch of Liberty הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.60K. ההיצע במחזור של LIBERTY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.10M.

Torch of Liberty (LIBERTY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Torch of Libertyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0010264-0.89%
30 ימים$ +0.01656+17.15%
60 ימים$ +0.0714+171.22%
90 ימים$ +0.0881+352.40%
Torch of Liberty שינוי מחיר היום

היום,LIBERTY רשם שינוי של $ -0.0010264 (-0.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Torch of Liberty שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01656 (+17.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Torch of Liberty שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIBERTY ראה שינוי של $ +0.0714 (+171.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Torch of Liberty שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0881 (+352.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Torch of Liberty (LIBERTY)?

בדוק את Torch of Liberty עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTorch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Torch of Libertyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLIBERTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Torch of Libertyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTorch of Liberty לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Torch of Libertyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Torch of Liberty (LIBERTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Torch of Liberty (LIBERTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Torch of Liberty.

בדוק את Torch of Liberty תחזית המחיר עכשיו‏!

Torch of Liberty (LIBERTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Torch of Liberty (LIBERTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIBERTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Torch of Liberty (LIBERTY)

מחפש איך לקנותTorch of Liberty? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Torch of Libertyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LIBERTY למטבעות מקומיים

1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל VND
2,976.2265
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל AUD
A$0.174174
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל GBP
0.083694
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל EUR
0.096135
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל USD
$0.1131
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל MYR
RM0.47502
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל TRY
4.634838
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל JPY
¥16.6257
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל ARS
ARS$149.4051
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל RUB
9.126039
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל INR
9.903036
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל IDR
Rp1,854.098064
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל KRW
156.865176
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל PHP
6.413901
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל EGP
￡E.5.484219
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל BRL
R$0.615264
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל CAD
C$0.156078
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל BDT
13.633074
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל NGN
172.408509
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל COP
$452.4
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל ZAR
R.1.983774
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל UAH
4.632576
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל VES
Bs15.834
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל CLP
$108.4629
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל PKR
Rs31.804851
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל KZT
60.255156
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל THB
฿3.668964
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל TWD
NT$3.447288
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל AED
د.إ0.415077
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל CHF
Fr0.09048
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל HKD
HK$0.883311
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל AMD
֏42.824184
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל MAD
.د.م1.014507
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל MXN
$2.108184
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל SAR
ريال0.424125
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל PLN
0.411684
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל RON
лв0.488592
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל SEK
kr1.076712
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל BGN
лв0.188877
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל HUF
Ft38.468703
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל CZK
2.3751
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל KWD
د.ك0.0344955
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל ILS
0.382278
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל AOA
Kz103.098567
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל BHD
.د.ب0.0425256
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל BMD
$0.1131
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל DKK
kr0.721578
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל HNL
L2.932683
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל MUR
5.161884
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל NAD
$1.976988
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל NOK
kr1.143441
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל NZD
$0.19227
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל PAB
B/.0.1131
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל PGK
K0.472758
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל QAR
ر.ق0.408291
1 Torch of Liberty(LIBERTY) ל RSD
дин.11.339406

Torch of Liberty מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Torch of Liberty, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTorch of Liberty הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Torch of Liberty

כמה שווה Torch of Liberty (LIBERTY) היום?
החי LIBERTYהמחיר ב USD הוא 0.1131 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIBERTY ל USD?
המחיר הנוכחי של LIBERTY ל USD הוא $ 0.1131. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Torch of Liberty?
שווי השוק של LIBERTY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIBERTY?
ההיצע במחזור של LIBERTY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIBERTY?
‏‏LIBERTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14452529982945186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIBERTY?
LIBERTY ‏‏רשם מחירATL של 0.014208785126696658 USD.
מהו נפח המסחר של LIBERTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIBERTY הוא $ 57.60K USD.
האם LIBERTY יעלה השנה?
LIBERTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIBERTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:18:47 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LIBERTY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.1131 USD

מסחרLIBERTY

USD1LIBERTY
$0.11438
$0.11438$0.11438
-0.38%
USDTLIBERTY
$0.11302
$0.11302$0.11302
-0.84%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד