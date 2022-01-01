Torch of Liberty (LIBERTY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Torch of Liberty (LIBERTY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Torch of Liberty (LIBERTY) מידע $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. אתר רשמי: https://torchofliberty.global/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 קנה LIBERTYעכשיו!

Torch of Liberty (LIBERTY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Torch of Liberty (LIBERTY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 125.63M $ 125.63M $ 125.63M שיא כל הזמנים: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 שפל כל הזמנים: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 מחיר נוכחי: $ 0.12563 $ 0.12563 $ 0.12563 למידע נוסף על Torch of Liberty (LIBERTY) מחיר

Torch of Liberty (LIBERTY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Torch of Liberty (LIBERTY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LIBERTY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LIBERTYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LIBERTYטוקניומיקה, חקרו אתLIBERTYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LIBERTY מעוניין להוסיף את Torch of Liberty (LIBERTY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LIBERTY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LIBERTY ב-MEXC עכשיו!

Torch of Liberty (LIBERTY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LIBERTYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LIBERTY עכשיו את היסטוריית המחירים!

LIBERTY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LIBERTY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LIBERTY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LIBERTYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

