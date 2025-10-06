Lifeform מחיר היום

מחיר Lifeform (LFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00619, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LFT ל USD הוא $ 0.00619 לכל LFT.

Lifeform כרגע מדורג במקום #6058 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 LFT. ב‑24 השעות האחרונות, LFT סחר בין $ 0.00619 (נמוך) ל $ 0.00621 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.5833313380234302, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.005437372504690078.

ביצועים לטווח קצר, LFT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.57.

Lifeform (LFT) מידע שוק

דירוג No.6058 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 45.57$ 45.57 $ 45.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Lifeform הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.57. ההיצע במחזור של LFT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.19M.