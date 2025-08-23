עוד על LETSBONK

LETSBONK סֵמֶל

LETSBONK מְחִיר(LETSBONK)

1 LETSBONK ל USDמחיר חי:

-0.87%1D
USD
LETSBONK (LETSBONK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:39:46 (UTC+8)

LETSBONK (LETSBONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.85%

-0.86%

-5.99%

-5.99%

LETSBONK (LETSBONK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.041. במהלך 24 השעות האחרונות, LETSBONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03884 לבין שיא של $ 0.04367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LETSBONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3243621629256078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015116415826177195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LETSBONK השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LETSBONK (LETSBONK) מידע שוק

No.1691

99.98%

SOL

שווי השוק הנוכחי של LETSBONK הוא $ 2.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 82.29K. ההיצע במחזור של LETSBONK הוא 68.99M, עם היצע כולל של 68991440.610433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.

LETSBONK (LETSBONK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LETSBONKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003598-0.86%
30 ימים$ -0.02733-40.00%
60 ימים$ +0.01129+38.00%
90 ימים$ +0.0018+4.59%
LETSBONK שינוי מחיר היום

היום,LETSBONK רשם שינוי של $ -0.0003598 (-0.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LETSBONK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02733 (-40.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LETSBONK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LETSBONK ראה שינוי של $ +0.01129 (+38.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LETSBONK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0018 (+4.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LETSBONK (LETSBONK)?

בדוק את LETSBONK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLETSBONK (LETSBONK)

One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community.

LETSBONK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LETSBONKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLETSBONK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LETSBONKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLETSBONK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LETSBONKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LETSBONK (LETSBONK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LETSBONK (LETSBONK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LETSBONK.

בדוק את LETSBONK תחזית המחיר עכשיו‏!

LETSBONK (LETSBONK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LETSBONK (LETSBONK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LETSBONK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LETSBONK (LETSBONK)

מחפש איך לקנותLETSBONK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LETSBONKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LETSBONK למטבעות מקומיים

LETSBONK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LETSBONK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLETSBONK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LETSBONK

כמה שווה LETSBONK (LETSBONK) היום?
החי LETSBONKהמחיר ב USD הוא 0.041 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LETSBONK ל USD?
המחיר הנוכחי של LETSBONK ל USD הוא $ 0.041. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LETSBONK?
שווי השוק של LETSBONK הוא $ 2.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LETSBONK?
ההיצע במחזור של LETSBONK הוא 68.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LETSBONK?
‏‏LETSBONK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3243621629256078 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LETSBONK?
LETSBONK ‏‏רשם מחירATL של 0.015116415826177195 USD.
מהו נפח המסחר של LETSBONK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LETSBONK הוא $ 82.29K USD.
האם LETSBONK יעלה השנה?
LETSBONK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LETSBONK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:39:46 (UTC+8)

LETSBONK (LETSBONK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

