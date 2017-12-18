LightningBitcoin מחיר היום

מחיר LightningBitcoin (LBTC1) בזמן אמת היום הוא $ 0.05177, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBTC1 ל USD הוא $ 0.05177 לכל LBTC1.

LightningBitcoin כרגע מדורג במקום #6902 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 LBTC1. ב‑24 השעות האחרונות, LBTC1 סחר בין $ 0.05129 (נמוך) ל $ 0.05269 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,037.530029296875, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05135513457072038.

ביצועים לטווח קצר, LBTC1 נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו -4.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.34K.

LightningBitcoin (LBTC1) מידע שוק

דירוג No.6902 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.34K$ 55.34K $ 55.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 386.51K$ 386.51K $ 386.51K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 7,465,926 7,465,926 7,465,926 אספקה כוללת 7,465,926 7,465,926 7,465,926 שיעור מחזור 0.00% תאריך הנפקה 2017-12-18 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי LBTC

