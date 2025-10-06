Lemmy The Bat מחיר היום

מחיר Lemmy The Bat (LBAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.000005157, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBAI ל USD הוא $ 0.000005157 לכל LBAI.

Lemmy The Bat כרגע מדורג במקום #2590 לפי שווי שוק של $ 355.83K, עם היצע במחזור של 69.00B LBAI. ב‑24 השעות האחרונות, LBAI סחר בין $ 0.000004719 (נמוך) ל $ 0.000005343 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000142961223304784, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000069696303443.

ביצועים לטווח קצר, LBAI נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -15.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.05K.

Lemmy The Bat (LBAI) מידע שוק

דירוג No.2590 שווי שוק $ 355.83K$ 355.83K $ 355.83K נפח (24 שעות) $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 355.83K$ 355.83K $ 355.83K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B מקסימום היצע 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 אספקה כוללת 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Lemmy The Bat הוא $ 355.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.05K. ההיצע במחזור של LBAI הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 355.83K.