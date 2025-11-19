Lemmy The Bat (LBAI) טוקנומיקה

Lemmy The Bat (LBAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Lemmy The Bat (LBAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:49:07 (UTC+8)
USD

Lemmy The Bat (LBAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lemmy The Bat (LBAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 348.31K
ההיצע הכולל:
$ 69.00B
אספקה במחזור:
$ 69.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 348.31K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00012
שפל כל הזמנים:
$ 0.000000069696303443
מחיר נוכחי:
$ 0.000005048
Lemmy The Bat (LBAI) מידע

The first bat meme token that will fly with AI.

אתר רשמי:
https://lemmy-lbai.com
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Lemmy The Bat (LBAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Lemmy The Bat (LBAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LBAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LBAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LBAIטוקניומיקה, חקרו אתLBAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LBAI

מעוניין להוסיף את Lemmy The Bat (LBAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LBAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Lemmy The Bat (LBAI) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של LBAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

LBAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן LBAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LBAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות