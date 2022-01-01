Koma Inu (KOMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Koma Inu (KOMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Koma Inu (KOMA) מידע Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. אתר רשמי: https://komabnb.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 קנה KOMAעכשיו!

Koma Inu (KOMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Koma Inu (KOMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M ההיצע הכולל: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M אספקה במחזור: $ 534.34M $ 534.34M $ 534.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.72M $ 22.72M $ 22.72M שיא כל הזמנים: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 שפל כל הזמנים: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 מחיר נוכחי: $ 0.02272 $ 0.02272 $ 0.02272 למידע נוסף על Koma Inu (KOMA) מחיר

Koma Inu (KOMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Koma Inu (KOMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KOMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KOMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KOMAטוקניומיקה, חקרו אתKOMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KOMA מעוניין להוסיף את Koma Inu (KOMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KOMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KOMA ב-MEXC עכשיו!

Koma Inu (KOMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KOMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KOMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KOMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KOMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KOMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KOMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!