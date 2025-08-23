Kommunitas (KOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0006788. במהלך 24 השעות האחרונות, KOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0006726 לבין שיא של $ 0.0006906, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0137401928558099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000380504480721245.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOM השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Kommunitas (KOM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Kommunitas הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.91K. ההיצע במחזור של KOM הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.
Kommunitas (KOM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Kommunitasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000004441
-0.65%
30 ימים
$ -0.0003618
-34.77%
60 ימים
$ +0.0000479
+7.59%
90 ימים
$ -0.0000761
-10.09%
Kommunitas שינוי מחיר היום
היום,KOM רשם שינוי של $ -0.000004441 (-0.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Kommunitas שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003618 (-34.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Kommunitas שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KOM ראה שינוי של $ +0.0000479 (+7.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Kommunitas שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000761 (-10.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model.
There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:
1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
3. Revenue-Sharing Model.
We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
- Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
- Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity.
We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months.
Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kommunitasההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kommunitasאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKommunitas לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
איך לקנות Kommunitas (KOM)
מחפש איך לקנותKommunitas? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kommunitasב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.