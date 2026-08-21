Kite AI מחיר היום

מחיר Kite AI (KITE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09927, עם שינוי של 0.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KITE ל ILS הוא ₪ 0.09927 לכל KITE.

Kite AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KITE. ב‑24 השעות האחרונות, KITE סחר בין ₪ 0.09533 (נמוך) ל ₪ 0.09979 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KITE נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -1.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.32K.

Kite AI (KITE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 62.32K₪ 62.32K ₪ 62.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 992.70M₪ 992.70M ₪ 992.70M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Kite AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.32K. ההיצע במחזור של KITE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 992.70M.