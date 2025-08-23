עוד על KILO

KiloEx סֵמֶל

KiloEx מְחִיר(KILO)

1 KILO ל USDמחיר חי:

$0.02311
$0.02311$0.02311
-5.71%1D
USD
KiloEx (KILO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:24 (UTC+8)

KiloEx (KILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298
24 שעות נמוך
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
גבוה 24 שעות

$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.15304078846174016
$ 0.15304078846174016$ 0.15304078846174016

$ 0.03911088811156754
$ 0.03911088811156754$ 0.03911088811156754

+0.21%

-5.71%

-7.16%

-7.16%

KiloEx (KILO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02311. במהלך 24 השעות האחרונות, KILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02298 לבין שיא של $ 0.025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15304078846174016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03911088811156754.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KILO השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -5.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KiloEx (KILO) מידע שוק

No.1029

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K

$ 23.11M
$ 23.11M$ 23.11M

211.70M
211.70M 211.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.17%

BSC

שווי השוק הנוכחי של KiloEx הוא $ 4.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.82K. ההיצע במחזור של KILO הוא 211.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.11M.

KiloEx (KILO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KiloExהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0013995-5.71%
30 ימים$ +0.00249+12.07%
60 ימים$ +0.00288+14.23%
90 ימים$ -0.01403-37.78%
KiloEx שינוי מחיר היום

היום,KILO רשם שינוי של $ -0.0013995 (-5.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KiloEx שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00249 (+12.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KiloEx שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KILO ראה שינוי של $ +0.00288 (+14.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KiloEx שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01403 (-37.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KiloEx (KILO)?

בדוק את KiloEx עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKiloEx (KILO)

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

KiloEx זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KiloExההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKILO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KiloExאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKiloEx לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KiloExתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KiloEx (KILO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KiloEx (KILO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KiloEx.

בדוק את KiloEx תחזית המחיר עכשיו‏!

KiloEx (KILO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KiloEx (KILO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KILO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KiloEx (KILO)

מחפש איך לקנותKiloEx? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KiloExב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KILO למטבעות מקומיים

KiloEx מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KiloEx, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKiloEx הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KiloEx

כמה שווה KiloEx (KILO) היום?
החי KILOהמחיר ב USD הוא 0.02311 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KILO ל USD?
המחיר הנוכחי של KILO ל USD הוא $ 0.02311. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KiloEx?
שווי השוק של KILO הוא $ 4.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KILO?
ההיצע במחזור של KILO הוא 211.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KILO?
‏‏KILO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15304078846174016 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KILO?
KILO ‏‏רשם מחירATL של 0.03911088811156754 USD.
מהו נפח המסחר של KILO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KILO הוא $ 70.82K USD.
האם KILO יעלה השנה?
KILO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KILO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:24 (UTC+8)

KiloEx (KILO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 KILO = 0.02311 USD

