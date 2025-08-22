Katana Inu (KATA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00017459. במהלך 24 השעות האחרונות, KATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00017002 לבין שיא של $ 0.00018647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00829882791721224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000104374616984568.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KATA השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, +2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Katana Inu (KATA) מידע שוק
No.1333
$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M
$ 14.88K
$ 14.88K$ 14.88K
$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M
37.30B
37.30B 37.30B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
74.59%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Katana Inu הוא $ 6.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.88K. ההיצע במחזור של KATA הוא 37.30B, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.73M.
Katana Inu (KATA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Katana Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000040579
+2.38%
30 ימים
$ +0.00005208
+42.51%
60 ימים
$ +0.00002646
+17.86%
90 ימים
$ -0.00006629
-27.52%
Katana Inu שינוי מחיר היום
היום,KATA רשם שינוי של $ +0.0000040579 (+2.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Katana Inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00005208 (+42.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Katana Inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KATA ראה שינוי של $ +0.00002646 (+17.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Katana Inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00006629 (-27.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Katana Inu (KATA)?
Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.
Katana Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Katana Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKATA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Katana Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKatana Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Katana Inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Katana Inu (KATA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Katana Inu (KATA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Katana Inu.
הבנת הטוקנומיקה של Katana Inu (KATA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KATA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Katana Inu (KATA)
מחפש איך לקנותKatana Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Katana Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.