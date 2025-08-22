עוד על KATA

Katana Inu סֵמֶל

Katana Inu מְחִיר(KATA)

1 KATA ל USDמחיר חי:

$0.00017456
$0.00017456$0.00017456
+2.38%1D
USD
Katana Inu (KATA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:10 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00017002
$ 0.00017002$ 0.00017002
24 שעות נמוך
$ 0.00018647
$ 0.00018647$ 0.00018647
גבוה 24 שעות

$ 0.00017002
$ 0.00017002$ 0.00017002

$ 0.00018647
$ 0.00018647$ 0.00018647

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568

-0.45%

+2.38%

+3.70%

+3.70%

Katana Inu (KATA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00017459. במהלך 24 השעות האחרונות, KATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00017002 לבין שיא של $ 0.00018647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00829882791721224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000104374616984568.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KATA השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, +2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Katana Inu (KATA) מידע שוק

No.1333

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

$ 14.88K
$ 14.88K$ 14.88K

$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Katana Inu הוא $ 6.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.88K. ההיצע במחזור של KATA הוא 37.30B, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.73M.

Katana Inu (KATA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Katana Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000040579+2.38%
30 ימים$ +0.00005208+42.51%
60 ימים$ +0.00002646+17.86%
90 ימים$ -0.00006629-27.52%
Katana Inu שינוי מחיר היום

היום,KATA רשם שינוי של $ +0.0000040579 (+2.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Katana Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00005208 (+42.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Katana Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KATA ראה שינוי של $ +0.00002646 (+17.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Katana Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00006629 (-27.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהKatana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inuתחזית מחיר (USD)

Katana Inu (KATA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Katana Inu (KATA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KATA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Katana Inu (KATA)

מחפש איך לקנותKatana Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Katana Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KATA למטבעות מקומיים

1 Katana Inu(KATA) ל VND
4.59433585
1 Katana Inu(KATA) ל AUD
A$0.0002688686
1 Katana Inu(KATA) ל GBP
0.0001291966
1 Katana Inu(KATA) ל EUR
0.0001484015
1 Katana Inu(KATA) ל USD
$0.00017459
1 Katana Inu(KATA) ל MYR
RM0.000733278
1 Katana Inu(KATA) ל TRY
0.0071564441
1 Katana Inu(KATA) ל JPY
¥0.02566473
1 Katana Inu(KATA) ל ARS
ARS$0.23063339
1 Katana Inu(KATA) ל RUB
0.0140702081
1 Katana Inu(KATA) ל INR
0.0152871004
1 Katana Inu(KATA) ל IDR
Rp2.8621306896
1 Katana Inu(KATA) ל KRW
0.2424845592
1 Katana Inu(KATA) ל PHP
0.0099044907
1 Katana Inu(KATA) ל EGP
￡E.0.008467615
1 Katana Inu(KATA) ל BRL
R$0.0009497696
1 Katana Inu(KATA) ל CAD
C$0.0002409342
1 Katana Inu(KATA) ל BDT
0.0210450786
1 Katana Inu(KATA) ל NGN
0.2665482989
1 Katana Inu(KATA) ל COP
$0.69836
1 Katana Inu(KATA) ל ZAR
R.0.0030623086
1 Katana Inu(KATA) ל UAH
0.0071512064
1 Katana Inu(KATA) ל VES
Bs0.0244426
1 Katana Inu(KATA) ל CLP
$0.16743181
1 Katana Inu(KATA) ל PKR
Rs0.0490964539
1 Katana Inu(KATA) ל KZT
0.0930145684
1 Katana Inu(KATA) ל THB
฿0.0056636996
1 Katana Inu(KATA) ל TWD
NT$0.0053162655
1 Katana Inu(KATA) ל AED
د.إ0.0006407453
1 Katana Inu(KATA) ל CHF
Fr0.000139672
1 Katana Inu(KATA) ל HKD
HK$0.0013635479
1 Katana Inu(KATA) ל AMD
֏0.0661067576
1 Katana Inu(KATA) ל MAD
.د.م0.0015660723
1 Katana Inu(KATA) ל MXN
$0.0032543576
1 Katana Inu(KATA) ל SAR
ريال0.0006547125
1 Katana Inu(KATA) ל PLN
0.0006355076
1 Katana Inu(KATA) ל RON
лв0.0007542288
1 Katana Inu(KATA) ל SEK
kr0.0016638427
1 Katana Inu(KATA) ל BGN
лв0.0002915653
1 Katana Inu(KATA) ל HUF
Ft0.059343141
1 Katana Inu(KATA) ל CZK
0.0036628982
1 Katana Inu(KATA) ל KWD
د.ك0.00005324995
1 Katana Inu(KATA) ל ILS
0.0005901142
1 Katana Inu(KATA) ל AOA
Kz0.1591510063
1 Katana Inu(KATA) ל BHD
.د.ب0.00006582043
1 Katana Inu(KATA) ל BMD
$0.00017459
1 Katana Inu(KATA) ל DKK
kr0.0011138842
1 Katana Inu(KATA) ל HNL
L0.0045271187
1 Katana Inu(KATA) ל MUR
0.0079682876
1 Katana Inu(KATA) ל NAD
$0.0030518332
1 Katana Inu(KATA) ל NOK
kr0.0017651049
1 Katana Inu(KATA) ל NZD
$0.000296803
1 Katana Inu(KATA) ל PAB
B/.0.00017459
1 Katana Inu(KATA) ל PGK
K0.0007297862
1 Katana Inu(KATA) ל QAR
ر.ق0.0006302699
1 Katana Inu(KATA) ל RSD
дин.0.0174956639

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Katana Inu

כמה שווה Katana Inu (KATA) היום?
החי KATAהמחיר ב USD הוא 0.00017459 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KATA ל USD?
המחיר הנוכחי של KATA ל USD הוא $ 0.00017459. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Katana Inu?
שווי השוק של KATA הוא $ 6.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KATA?
ההיצע במחזור של KATA הוא 37.30B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KATA?
‏‏KATA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00829882791721224 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KATA?
KATA ‏‏רשם מחירATL של 0.000104374616984568 USD.
מהו נפח המסחר של KATA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KATA הוא $ 14.88K USD.
האם KATA יעלה השנה?
KATA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KATA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:10 (UTC+8)

