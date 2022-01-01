Katana Inu (KATA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Katana Inu (KATA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Katana Inu (KATA) מידע Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. אתר רשמי: https://katanainu.com/ מסמך לבן: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances קנה KATAעכשיו!

Katana Inu (KATA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Katana Inu (KATA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M ההיצע הכולל: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B אספקה במחזור: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M שיא כל הזמנים: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 שפל כל הזמנים: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 מחיר נוכחי: $ 0.00016903 $ 0.00016903 $ 0.00016903 למידע נוסף על Katana Inu (KATA) מחיר

Katana Inu (KATA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Katana Inu (KATA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KATA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KATAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KATAטוקניומיקה, חקרו אתKATAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KATA מעוניין להוסיף את Katana Inu (KATA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KATA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KATA ב-MEXC עכשיו!

Katana Inu (KATA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KATAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KATA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KATA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KATA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KATA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KATAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

