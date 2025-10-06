Karma Coin מחיר היום

מחיר Karma Coin (KARMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00101, עם שינוי של 5.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARMA ל USD הוא $ 0.00101 לכל KARMA.

Karma Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KARMA. ב‑24 השעות האחרונות, KARMA סחר בין $ 0.000929 (נמוך) ל $ 0.001248 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KARMA נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -18.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.97K.

Karma Coin (KARMA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,988,284 999,988,284 999,988,284 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Karma Coin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.97K. ההיצע במחזור של KARMA הוא --, עם היצע כולל של 999988284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.