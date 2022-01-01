Kaon (KAON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kaon (KAON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kaon (KAON) מידע Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending. אתר רשמי: https://kaon.global/ מסמך לבן: https://kaon.gitbook.io/technical סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 קנה KAONעכשיו!

Kaon (KAON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kaon (KAON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 495.04K $ 495.04K $ 495.04K ההיצע הכולל: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B אספקה במחזור: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M שיא כל הזמנים: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 שפל כל הזמנים: $ 0.000095057670082458 $ 0.000095057670082458 $ 0.000095057670082458 מחיר נוכחי: $ 0.00011159 $ 0.00011159 $ 0.00011159 למידע נוסף על Kaon (KAON) מחיר

Kaon (KAON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kaon (KAON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KAON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KAONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KAONטוקניומיקה, חקרו אתKAONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KAON מעוניין להוסיף את Kaon (KAON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KAON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KAON ב-MEXC עכשיו!

Kaon (KAON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KAONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KAON עכשיו את היסטוריית המחירים!

KAON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KAON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KAON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KAONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

