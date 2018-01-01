BOBO (BOBO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOBO (BOBO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOBO (BOBO) מידע Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. אתר רשמי: https://www.bobothebear.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 קנה BOBOעכשיו!

BOBO (BOBO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOBO (BOBO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 40.47M $ 40.47M $ 40.47M ההיצע הכולל: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T אספקה במחזור: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.23M $ 42.23M $ 42.23M שיא כל הזמנים: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 שפל כל הזמנים: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 מחיר נוכחי: $ 0.000000611984 $ 0.000000611984 $ 0.000000611984 למידע נוסף על BOBO (BOBO) מחיר

BOBO (BOBO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOBO (BOBO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOBO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOBOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOBOטוקניומיקה, חקרו אתBOBOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOBO מעוניין להוסיף את BOBO (BOBO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOBO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOBO ב-MEXC עכשיו!

BOBO (BOBO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOBOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOBO עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOBO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOBO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOBO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOBOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

