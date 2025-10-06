IXFI מחיר היום

מחיר IXFI (IXFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0052, עם שינוי של 2.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IXFI ל USD הוא $ 0.0052 לכל IXFI.

IXFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IXFI. ב‑24 השעות האחרונות, IXFI סחר בין $ 0.005 (נמוך) ל $ 0.00627 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IXFI נע ב +2.36% בשעה האחרונה ו -30.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.65K.

IXFI (IXFI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.00M$ 26.00M $ 26.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של IXFI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.65K. ההיצע במחזור של IXFI הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.00M.