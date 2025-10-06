IncomRWA מחיר היום

מחיר IncomRWA (IRWA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01903, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRWA ל USD הוא $ 0.01903 לכל IRWA.

IncomRWA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IRWA. ב‑24 השעות האחרונות, IRWA סחר בין $ 0.019 (נמוך) ל $ 0.01929 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IRWA נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו -0.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 80.59K.

IncomRWA (IRWA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 80.59K$ 80.59K $ 80.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של IncomRWA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.59K. ההיצע במחזור של IRWA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.