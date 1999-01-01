MIOTAC (IOTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MIOTAC (IOTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MIOTAC (IOTA) מידע IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). אתר רשמי: https://www.iota.org/ מסמך לבן: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 קנה IOTAעכשיו!

MIOTAC (IOTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MIOTAC (IOTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 667.08M $ 667.08M $ 667.08M שיא כל הזמנים: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.1961 $ 0.1961 $ 0.1961 למידע נוסף על MIOTAC (IOTA) מחיר

MIOTAC (IOTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MIOTAC (IOTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IOTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IOTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IOTAטוקניומיקה, חקרו אתIOTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MIOTAC (IOTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IOTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IOTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

