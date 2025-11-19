INFINIT (IN) תחזית מחיר (USD)

קבל INFINIT תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה IN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של INFINIT % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.07129 $0.07129 $0.07129 +2.06% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה INFINIT תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, INFINIT ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.07129 בשנת 2025. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, INFINIT ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.074854 בשנת 2026. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IN הוא $ 0.078597 עם 10.25% שיעור צמיחה. INFINIT (IN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IN הוא $ 0.082527 עם 15.76% שיעור צמיחה. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IN הוא $ 0.086653 עם 21.55% שיעור צמיחה. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IN הוא $ 0.090986 עם 27.63% שיעור צמיחה. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של INFINIT עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.148206. INFINIT (IN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של INFINIT עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.241413. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.07129 0.00%

2026 $ 0.074854 5.00%

2027 $ 0.078597 10.25%

2028 $ 0.082527 15.76%

2029 $ 0.086653 21.55%

2030 $ 0.090986 27.63%

2031 $ 0.095535 34.01%

2032 $ 0.100312 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.105327 47.75%

2034 $ 0.110594 55.13%

2035 $ 0.116123 62.89%

2036 $ 0.121930 71.03%

2037 $ 0.128026 79.59%

2038 $ 0.134427 88.56%

2039 $ 0.141149 97.99%

2040 $ 0.148206 107.89% הצג עוד לטווח קצר INFINIT תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.07129 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.071299 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.071358 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.071582 0.41% INFINIT (IN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורINב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.07129 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. INFINIT (IN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.071299 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. INFINIT (IN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.071358 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. INFINIT (IN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIN הוא $0.071582 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית INFINIT מחיר נוכחי $ 0.07129$ 0.07129 $ 0.07129 שינוי מחיר (24 שעות) +2.06% שווי שוק $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M אספקת מחזור 268.94M 268.94M 268.94M נפח (24 שעות) $ 77.86K$ 77.86K $ 77.86K נפח (24 שעות) -- המחיר IN העדכני הוא $ 0.07129. יש לו שינוי של +2.06% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 77.86Kב 24 שעות. בנוסף, IN יש כמות במעגל של 268.94M ושווי שוק כולל של $ 19.17M. צפה IN במחיר חי

INFINIT מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בINFINITדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלINFINIT הוא 0.07129USD. היצע במחזור של INFINIT(IN) הוא 0.00 IN , מה שמעניק לו שווי שוק של $19.17M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000549 $ 0.0721 $ 0.0669

7 ימים -0.26% $ -0.02606 $ 0.09722 $ 0.0669

30 ימים -0.52% $ -0.07971 $ 0.15587 $ 0.0669 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,INFINIT הראה תנועת מחירים של $0.000549 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,INFINIT נסחר בשיא של $0.09722 ושפל של $0.0669 . נרשם שינוי במחיר של -0.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,INFINIT חווה -0.52% שינוי, המשקף בערך $-0.07971 לערכו. זה מצביע על כך ש IN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של INFINIT המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה IN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך INFINIT (IN) מודול חיזוי מחיר עובד? INFINIT מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של INעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךINFINIT לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של INFINIT. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של INFINIT.

מדוע IN חיזוי מחירים חשוב?

IN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IN בחודש הבא? על פי INFINIT (IN) כלי תחזית המחירים, המחיר IN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IN בשנת 2026? המחיר של 1 INFINIT (IN) היום הוא $0.07129 . על פי מודול התחזית שלעיל, IN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IN בשנת 2027? INFINIT (IN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, INFINIT (IN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, INFINIT (IN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IN בשנת 2030? המחיר של 1 INFINIT (IN) היום הוא $0.07129 . על פי מודול התחזית שלעיל, IN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IN תחזית המחיר בשנת 2040? INFINIT (IN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IN עד שנת 2040.