IMGNAI (IMGNAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004489. במהלך 24 השעות האחרונות, IMGNAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004489 לבין שיא של $ 0.004489, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMGNAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05708035719415594, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000046877671460728.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMGNAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
IMGNAI (IMGNAI) מידע שוק
No.2793
$ 3.49M
$ 3.49M
$ 0.00
$ 0.00
$ 4.49M
$ 4.49M
776.83M
776.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
77.68%
NONE
שווי השוק הנוכחי של IMGNAI הוא $ 3.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של IMGNAI הוא 776.83M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.49M.
IMGNAI (IMGNAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של IMGNAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ 0
0.00%
60 ימים
$ 0
0.00%
90 ימים
$ 0
0.00%
IMGNAI שינוי מחיר היום
היום,IMGNAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
IMGNAI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
IMGNAI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMGNAI ראה שינוי של $ 0 (0.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
IMGNAI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IMGNAI (IMGNAI)?
imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom.
Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn.
$imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.
IMGNAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IMGNAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIMGNAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IMGNAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIMGNAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
IMGNAIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה IMGNAI (IMGNAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IMGNAI (IMGNAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IMGNAI.
הבנת הטוקנומיקה של IMGNAI (IMGNAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMGNAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות IMGNAI (IMGNAI)
מחפש איך לקנותIMGNAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IMGNAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
