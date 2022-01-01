IMGNAI (IMGNAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IMGNAI (IMGNAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IMGNAI (IMGNAI) מידע imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. אתר רשמי: https://imgnai.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 קנה IMGNAIעכשיו!

IMGNAI (IMGNAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IMGNAI (IMGNAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M שיא כל הזמנים: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 שפל כל הזמנים: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 מחיר נוכחי: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 למידע נוסף על IMGNAI (IMGNAI) מחיר

IMGNAI (IMGNAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IMGNAI (IMGNAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IMGNAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IMGNAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IMGNAIטוקניומיקה, חקרו אתIMGNAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IMGNAI (IMGNAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IMGNAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IMGNAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

