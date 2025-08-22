עוד על IMGN

IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs (IMGN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:24 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) מידע על מחיר (USD)

IMGN Labs (IMGN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004888. במהלך 24 השעות האחרונות, IMGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004411 לבין שיא של $ 0.005355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008026058617581655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002918967562105707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMGN השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IMGN Labs (IMGN) מידע שוק

$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M

$ 51.47K
$ 51.47K$ 51.47K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

850.52M
850.52M 850.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.05%

BASE

שווי השוק הנוכחי של IMGN Labs הוא $ 4.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.47K. ההיצע במחזור של IMGN הוא 850.52M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.89M.

IMGN Labs (IMGN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IMGN Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00030758-5.92%
30 ימים$ -0.000495-9.20%
60 ימים$ +0.001658+51.33%
90 ימים$ +0.000688+16.38%
IMGN Labs שינוי מחיר היום

היום,IMGN רשם שינוי של $ -0.00030758 (-5.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IMGN Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000495 (-9.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IMGN Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMGN ראה שינוי של $ +0.001658 (+51.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IMGN Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000688 (+16.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IMGN Labs (IMGN)?

בדוק את IMGN Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IMGN Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIMGN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IMGN Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIMGN Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IMGN Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IMGN Labs (IMGN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IMGN Labs (IMGN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IMGN Labs.

בדוק את IMGN Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

IMGN Labs (IMGN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IMGN Labs (IMGN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMGN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IMGN Labs (IMGN)

מחפש איך לקנותIMGN Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IMGN Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IMGN למטבעות מקומיים

IMGN Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IMGN Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרIMGN Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IMGN Labs

כמה שווה IMGN Labs (IMGN) היום?
החי IMGNהמחיר ב USD הוא 0.004888 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMGN ל USD?
המחיר הנוכחי של IMGN ל USD הוא $ 0.004888. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IMGN Labs?
שווי השוק של IMGN הוא $ 4.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMGN?
ההיצע במחזור של IMGN הוא 850.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMGN?
‏‏IMGN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.008026058617581655 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMGN?
IMGN ‏‏רשם מחירATL של 0.002918967562105707 USD.
מהו נפח המסחר של IMGN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMGN הוא $ 51.47K USD.
האם IMGN יעלה השנה?
IMGN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMGN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:24 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

