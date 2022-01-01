IMGN Labs (IMGN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IMGN Labs (IMGN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IMGN Labs (IMGN) מידע אתר רשמי: https://imgn.org סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 קנה IMGNעכשיו!

IMGN Labs (IMGN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IMGN Labs (IMGN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M שיא כל הזמנים: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 שפל כל הזמנים: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 מחיר נוכחי: $ 0.004614 $ 0.004614 $ 0.004614 למידע נוסף על IMGN Labs (IMGN) מחיר

IMGN Labs (IMGN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IMGN Labs (IMGN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IMGN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IMGNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IMGNטוקניומיקה, חקרו אתIMGNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IMGN מעוניין להוסיף את IMGN Labs (IMGN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IMGN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IMGN ב-MEXC עכשיו!

IMGN Labs (IMGN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IMGNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IMGN עכשיו את היסטוריית המחירים!

IMGN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IMGN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IMGN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IMGNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

