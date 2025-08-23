מה זהDefi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi Appתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Defi App (HOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Defi App (HOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Defi App.

Defi App (HOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Defi App (HOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Defi App (HOME)

מחפש איך לקנותDefi App? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Defi Appב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של Defi App, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Defi App כמה שווה Defi App (HOME) היום? החי HOMEהמחיר ב USD הוא 0.03765 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HOME ל USD? $ 0.03765 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HOME ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Defi App? שווי השוק של HOME הוא $ 102.41M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HOME? ההיצע במחזור של HOME הוא 2.72B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOME? ‏‏HOME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.049096069815953707 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOME? HOME ‏‏רשם מחירATL של 0.017889405692103334 USD . מהו נפח המסחר של HOME? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOME הוא $ 1.12M USD . האם HOME יעלה השנה? HOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

