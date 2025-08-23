עוד על HOME

1 HOME ל USDמחיר חי:

$0.03764
$0.03764$0.03764
-3.66%1D
USD
Defi App (HOME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:38 (UTC+8)

Defi App (HOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0375
$ 0.0375$ 0.0375
24 שעות נמוך
$ 0.03995
$ 0.03995$ 0.03995
גבוה 24 שעות

$ 0.0375
$ 0.0375$ 0.0375

$ 0.03995
$ 0.03995$ 0.03995

$ 0.049096069815953707
$ 0.049096069815953707$ 0.049096069815953707

$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334

+0.13%

-3.66%

-16.39%

-16.39%

Defi App (HOME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03765. במהלך 24 השעות האחרונות, HOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0375 לבין שיא של $ 0.03995, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.049096069815953707, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017889405692103334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOME השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defi App (HOME) מידע שוק

No.362

$ 102.41M
$ 102.41M$ 102.41M

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 376.50M
$ 376.50M$ 376.50M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Defi App הוא $ 102.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.12M. ההיצע במחזור של HOME הוא 2.72B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 376.50M.

Defi App (HOME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Defi Appהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00143-3.66%
30 ימים$ +0.00638+20.40%
60 ימים$ +0.01804+91.99%
90 ימים$ +0.02765+276.50%
Defi App שינוי מחיר היום

היום,HOME רשם שינוי של $ -0.00143 (-3.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Defi App שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00638 (+20.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Defi App שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOME ראה שינוי של $ +0.01804 (+91.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Defi App שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02765 (+276.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Defi App (HOME)?

בדוק את Defi App עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDefi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Defi Appההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Defi Appאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDefi App לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Defi Appתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Defi App (HOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Defi App (HOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Defi App.

בדוק את Defi App תחזית המחיר עכשיו‏!

Defi App (HOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Defi App (HOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Defi App (HOME)

מחפש איך לקנותDefi App? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Defi Appב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HOME למטבעות מקומיים

Defi App מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Defi App, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDefi App הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Defi App

כמה שווה Defi App (HOME) היום?
החי HOMEהמחיר ב USD הוא 0.03765 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOME ל USD?
המחיר הנוכחי של HOME ל USD הוא $ 0.03765. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Defi App?
שווי השוק של HOME הוא $ 102.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOME?
ההיצע במחזור של HOME הוא 2.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOME?
‏‏HOME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.049096069815953707 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOME?
HOME ‏‏רשם מחירATL של 0.017889405692103334 USD.
מהו נפח המסחר של HOME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOME הוא $ 1.12M USD.
האם HOME יעלה השנה?
HOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:38 (UTC+8)

Defi App (HOME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

