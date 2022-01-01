Defi App (HOME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Defi App (HOME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Defi App (HOME) מידע Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. אתר רשמי: https://defi.app מסמך לבן: https://docs.defi.app/knowledge-base סייר בלוקים: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj קנה HOMEעכשיו!

Defi App (HOME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Defi App (HOME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 103.39M $ 103.39M $ 103.39M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (שווי מדולל מלא): $ 380.10M $ 380.10M $ 380.10M שיא כל הזמנים: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 שפל כל הזמנים: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 מחיר נוכחי: $ 0.03801 $ 0.03801 $ 0.03801 למידע נוסף על Defi App (HOME) מחיר

Defi App (HOME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Defi App (HOME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOMEטוקניומיקה, חקרו אתHOMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOME מעוניין להוסיף את Defi App (HOME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOME ב-MEXC עכשיו!

Defi App (HOME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOME עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!