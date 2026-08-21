Gram מחיר היום

מחיר Gram (GRM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0007679, עם שינוי של 2.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRM ל ILS הוא ₪ 0.0007679 לכל GRM.

Gram כרגע מדורג במקום #3991 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 GRM. ב‑24 השעות האחרונות, GRM סחר בין ₪ 0.0007361 (נמוך) ל ₪ 0.0008362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.7880114283752163076, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.000011790340224.

ביצועים לטווח קצר, GRM נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -10.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.05K.

Gram (GRM) מידע שוק

דירוג No.3991 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 57.05K₪ 57.05K ₪ 57.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.84M₪ 3.84M ₪ 3.84M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 אספקה כוללת 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Gram הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.05K. ההיצע במחזור של GRM הוא 0.00, עם היצע כולל של 2456041797. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.84M.