Alphabet xStock מחיר היום

מחיר Alphabet xStock (GOOGLX) בזמן אמת היום הוא $ 282.73, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOOGLX ל USD הוא $ 282.73 לכל GOOGLX.

Alphabet xStock כרגע מדורג במקום #1241 לפי שווי שוק של $ 6.39M, עם היצע במחזור של 22.60K GOOGLX. ב‑24 השעות האחרונות, GOOGLX סחר בין $ 281.66 (נמוך) ל $ 294.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 298.97509376416326, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 169.44795144400413.

ביצועים לטווח קצר, GOOGLX נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -2.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.53K.

Alphabet xStock (GOOGLX) מידע שוק

דירוג No.1241 שווי שוק $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M נפח (24 שעות) $ 59.53K$ 59.53K $ 59.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.16M$ 14.16M $ 14.16M אספקת מחזור 22.60K 22.60K 22.60K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 50,099.17333961 50,099.17333961 50,099.17333961 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Alphabet xStock הוא $ 6.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.53K. ההיצע במחזור של GOOGLX הוא 22.60K, עם היצע כולל של 50099.17333961. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.16M.