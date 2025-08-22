Goatseus Maximus (GOAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08766. במהלך 24 השעות האחרונות, GOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08606 לבין שיא של $ 0.09841, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3555157811784044, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000019502896664627.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOAT השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Goatseus Maximus (GOAT) מידע שוק
No.400
$ 87.66M
$ 87.66M
$ 580.96K
$ 580.96K
$ 87.66M
$ 87.66M
999.99M
999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
999,991,934.705702
999,991,934.705702
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Goatseus Maximus הוא $ 87.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 580.96K. ההיצע במחזור של GOAT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991934.705702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.66M.
Goatseus Maximus (GOAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Goatseus Maximusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0052846
-5.68%
30 ימים
$ -0.03438
-28.18%
60 ימים
$ -0.00315
-3.47%
90 ימים
$ -0.06864
-43.92%
Goatseus Maximus שינוי מחיר היום
היום,GOAT רשם שינוי של $ -0.0052846 (-5.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Goatseus Maximus שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03438 (-28.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Goatseus Maximus שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOAT ראה שינוי של $ -0.00315 (-3.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Goatseus Maximus שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.06864 (-43.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Goatseus Maximus (GOAT)?
Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.
Goatseus Maximus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Goatseus Maximusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGOAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Goatseus Maximusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGoatseus Maximus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Goatseus Maximusתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Goatseus Maximus (GOAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goatseus Maximus (GOAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goatseus Maximus.
הבנת הטוקנומיקה של Goatseus Maximus (GOAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Goatseus Maximus (GOAT)
מחפש איך לקנותGoatseus Maximus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Goatseus Maximusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.