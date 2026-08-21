gitlawb מחיר היום

מחיר gitlawb (GITLAWB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00002448, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GITLAWB ל ILS הוא ₪ 0.00002448 לכל GITLAWB.

gitlawb כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GITLAWB. ב‑24 השעות האחרונות, GITLAWB סחר בין ₪ 0.00002427 (נמוך) ל ₪ 0.0000292 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GITLAWB נע ב -1.10% בשעה האחרונה ו +20.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.21K.

gitlawb (GITLAWB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 56.21K₪ 56.21K ₪ 56.21K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.45M₪ 2.45M ₪ 2.45M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של gitlawb הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.21K. ההיצע במחזור של GITLAWB הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.45M.