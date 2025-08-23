עוד על GINI

Kalp Network סֵמֶל

Kalp Network מְחִיר(GINI)

1 GINI ל USDמחיר חי:

$0.04069
$0.04069$0.04069
+1.87%1D
USD
Kalp Network (GINI) טבלת מחירים חיה
Kalp Network (GINI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0397
$ 0.0397$ 0.0397
24 שעות נמוך
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
גבוה 24 שעות

$ 0.0397
$ 0.0397$ 0.0397

$ 0.041
$ 0.041$ 0.041

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

+1.67%

+1.87%

+0.49%

+0.49%

Kalp Network (GINI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04069. במהלך 24 השעות האחרונות, GINI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0397 לבין שיא של $ 0.041, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GINIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057683449443472576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03960240820030341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GINI השתנה ב +1.67% במהלך השעה האחרונה, +1.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kalp Network (GINI) מידע שוק

No.3910

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.16K
$ 101.16K$ 101.16K

$ 81.38M
$ 81.38M$ 81.38M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Kalp Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.16K. ההיצע במחזור של GINI הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.38M.

Kalp Network (GINI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kalp Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007469+1.87%
30 ימים$ +0.00014+0.34%
60 ימים$ -0.00937-18.72%
90 ימים$ -0.0097-19.25%
Kalp Network שינוי מחיר היום

היום,GINI רשם שינוי של $ +0.0007469 (+1.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kalp Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00014 (+0.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kalp Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GINI ראה שינוי של $ -0.00937 (-18.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kalp Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0097 (-19.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kalp Network (GINI)?

בדוק את Kalp Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kalp Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGINI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kalp Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKalp Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kalp Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kalp Network (GINI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kalp Network (GINI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kalp Network.

בדוק את Kalp Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Kalp Network (GINI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kalp Network (GINI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GINI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kalp Network (GINI)

מחפש איך לקנותKalp Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kalp Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GINI למטבעות מקומיים

1 Kalp Network(GINI) ל VND
1,070.75735
1 Kalp Network(GINI) ל AUD
A$0.0622557
1 Kalp Network(GINI) ל GBP
0.0301106
1 Kalp Network(GINI) ל EUR
0.0345865
1 Kalp Network(GINI) ל USD
$0.04069
1 Kalp Network(GINI) ל MYR
RM0.170898
1 Kalp Network(GINI) ל TRY
1.6678831
1 Kalp Network(GINI) ל JPY
¥5.98143
1 Kalp Network(GINI) ל ARS
ARS$54.6173732
1 Kalp Network(GINI) ל RUB
3.2840899
1 Kalp Network(GINI) ל INR
3.5611888
1 Kalp Network(GINI) ל IDR
Rp656.2902307
1 Kalp Network(GINI) ל KRW
56.5135272
1 Kalp Network(GINI) ל PHP
2.3050885
1 Kalp Network(GINI) ל EGP
￡E.1.9738719
1 Kalp Network(GINI) ל BRL
R$0.219726
1 Kalp Network(GINI) ל CAD
C$0.0561522
1 Kalp Network(GINI) ל BDT
4.9503454
1 Kalp Network(GINI) ל NGN
62.2170445
1 Kalp Network(GINI) ל COP
$162.76
1 Kalp Network(GINI) ל ZAR
R.0.7149233
1 Kalp Network(GINI) ל UAH
1.6866005
1 Kalp Network(GINI) ל VES
Bs5.6966
1 Kalp Network(GINI) ל CLP
$39.02171
1 Kalp Network(GINI) ל PKR
Rs11.5364288
1 Kalp Network(GINI) ל KZT
21.7707776
1 Kalp Network(GINI) ל THB
฿1.3187629
1 Kalp Network(GINI) ל TWD
NT$1.2394174
1 Kalp Network(GINI) ל AED
د.إ0.1493323
1 Kalp Network(GINI) ל CHF
Fr0.032552
1 Kalp Network(GINI) ל HKD
HK$0.3177889
1 Kalp Network(GINI) ל AMD
֏15.5777596
1 Kalp Network(GINI) ל MAD
.د.م0.36621
1 Kalp Network(GINI) ל MXN
$0.7552064
1 Kalp Network(GINI) ל SAR
ريال0.1525875
1 Kalp Network(GINI) ל PLN
0.1481116
1 Kalp Network(GINI) ל RON
лв0.1753739
1 Kalp Network(GINI) ל SEK
kr0.3873688
1 Kalp Network(GINI) ל BGN
лв0.0679523
1 Kalp Network(GINI) ל HUF
Ft13.8162895
1 Kalp Network(GINI) ל CZK
0.8532693
1 Kalp Network(GINI) ל KWD
د.ك0.01241045
1 Kalp Network(GINI) ל ILS
0.1367184
1 Kalp Network(GINI) ל AOA
Kz37.0917833
1 Kalp Network(GINI) ל BHD
.د.ب0.01534013
1 Kalp Network(GINI) ל BMD
$0.04069
1 Kalp Network(GINI) ל DKK
kr0.2591953
1 Kalp Network(GINI) ל HNL
L1.0652642
1 Kalp Network(GINI) ל MUR
1.8570916
1 Kalp Network(GINI) ל NAD
$0.7132957
1 Kalp Network(GINI) ל NOK
kr0.4097483
1 Kalp Network(GINI) ל NZD
$0.069173
1 Kalp Network(GINI) ל PAB
B/.0.04069
1 Kalp Network(GINI) ל PGK
K0.1717118
1 Kalp Network(GINI) ל QAR
ر.ق0.1477047
1 Kalp Network(GINI) ל RSD
дин.4.073069

Kalp Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kalp Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKalp Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kalp Network

כמה שווה Kalp Network (GINI) היום?
החי GINIהמחיר ב USD הוא 0.04069 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GINI ל USD?
המחיר הנוכחי של GINI ל USD הוא $ 0.04069. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kalp Network?
שווי השוק של GINI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GINI?
ההיצע במחזור של GINI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GINI?
‏‏GINI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057683449443472576 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GINI?
GINI ‏‏רשם מחירATL של 0.03960240820030341 USD.
מהו נפח המסחר של GINI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GINI הוא $ 101.16K USD.
האם GINI יעלה השנה?
GINI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GINI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
הצג עוד

