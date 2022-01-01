Kalp Network (GINI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kalp Network (GINI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kalp Network (GINI) מידע KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. אתר רשמי: https://www.kalp.network/ מסמך לבן: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://kalpscan.io/home קנה GINIעכשיו!

Kalp Network (GINI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kalp Network (GINI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 80.18M $ 80.18M $ 80.18M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 מחיר נוכחי: $ 0.04009 $ 0.04009 $ 0.04009 למידע נוסף על Kalp Network (GINI) מחיר

Kalp Network (GINI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kalp Network (GINI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GINI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GINIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GINIטוקניומיקה, חקרו אתGINIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GINI מעוניין להוסיף את Kalp Network (GINI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GINI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GINI ב-MEXC עכשיו!

Kalp Network (GINI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GINIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GINI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GINI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GINI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GINI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GINIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!