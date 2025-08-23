GemHUB (GHUB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02677. במהלך 24 השעות האחרונות, GHUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02596 לבין שיא של $ 0.02774, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43901544785408864, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009656749077784126.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHUB השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, +0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GemHUB (GHUB) מידע שוק
No.1645
$ 3.18M
$ 60.68K
$ 32.12M
118.62M
1,200,000,000
1,200,000,000
9.88%
KLAY
שווי השוק הנוכחי של GemHUB הוא $ 3.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.68K. ההיצע במחזור של GHUB הוא 118.62M, עם היצע כולל של 1200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.12M.
GemHUB (GHUB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GemHUBהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000693
+0.26%
30 ימים
$ -0.0202
-43.01%
60 ימים
$ +0.01248
+87.33%
90 ימים
$ +0.016
+148.56%
GemHUB שינוי מחיר היום
היום,GHUB רשם שינוי של $ +0.0000693 (+0.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GemHUB שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0202 (-43.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GemHUB שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GHUB ראה שינוי של $ +0.01248 (+87.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GemHUB שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.016 (+148.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GemHUB (GHUB)?
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation.
GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem.
Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management.
Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth.
More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GemHUBההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGHUB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GemHUBאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGemHUB לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
GemHUBתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GemHUB (GHUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GemHUB (GHUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GemHUB.
הבנת הטוקנומיקה של GemHUB (GHUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GHUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות GemHUB (GHUB)
מחפש איך לקנותGemHUB? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GemHUBב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.