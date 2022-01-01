GemHUB (GHUB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GemHUB (GHUB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GemHUB (GHUB) מידע The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. אתר רשמי: https://www.gemhub.io/ מסמך לבן: https://docs.gemhub.net/english סייר בלוקים: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e קנה GHUBעכשיו!

GemHUB (GHUB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GemHUB (GHUB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.96M $ 30.96M $ 30.96M שיא כל הזמנים: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 שפל כל הזמנים: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 מחיר נוכחי: $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 למידע נוסף על GemHUB (GHUB) מחיר

GemHUB (GHUB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GemHUB (GHUB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GHUB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GHUBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GHUBטוקניומיקה, חקרו אתGHUBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GHUB מעוניין להוסיף את GemHUB (GHUB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GHUB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GHUB ב-MEXC עכשיו!

GemHUB (GHUB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GHUBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GHUB עכשיו את היסטוריית המחירים!

GHUB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GHUB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GHUB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GHUBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

