Griffin AI מחיר היום

מחיר Griffin AI (GAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.008723, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAIN ל USD הוא $ 0.008723 לכל GAIN.

Griffin AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GAIN. ב‑24 השעות האחרונות, GAIN סחר בין $ 0.008077 (נמוך) ל $ 0.009901 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GAIN נע ב -2.43% בשעה האחרונה ו +39.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.31K.

Griffin AI (GAIN) מידע שוק

שווי שוק -- נפח (24 שעות) $ 81.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.72M אספקת מחזור -- אספקה כוללת 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Griffin AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.31K. ההיצע במחזור של GAIN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.72M.