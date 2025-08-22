מה זהFuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fuse Network כמה שווה Fuse Network (FUSE) היום? החי FUSEהמחיר ב USD הוא 0.010185 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי FUSE ל USD? $ 0.010185 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של FUSE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Fuse Network? שווי השוק של FUSE הוא $ 2.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של FUSE? ההיצע במחזור של FUSE הוא 219.88M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUSE? ‏‏FUSE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.137374549302839 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUSE? FUSE ‏‏רשם מחירATL של 0.009535212978958053 USD . מהו נפח המסחר של FUSE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUSE הוא $ 56.43K USD . האם FUSE יעלה השנה? FUSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Fuse Network (FUSE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

