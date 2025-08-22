Fuse Network (FUSE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010185. במהלך 24 השעות האחרונות, FUSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010045 לבין שיא של $ 0.010235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.137374549302839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009535212978958053.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUSE השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, +0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fuse Network (FUSE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Fuse Network הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.43K. ההיצע במחזור של FUSE הוא 219.88M, עם היצע כולל של 386460846.48103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94M.
Fuse Network (FUSE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fuse Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Fuse Network שינוי מחיר היום
היום,FUSE רשם שינוי של $ +0.00002439 (+0.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fuse Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001013 (-9.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fuse Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FUSE ראה שינוי של $ -0.000135 (-1.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fuse Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002265 (-18.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fuse Network (FUSE)?
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
