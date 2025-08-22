עוד על FUSE

Fuse Network סֵמֶל

Fuse Network מְחִיר(FUSE)

1 FUSE ל USDמחיר חי:

$0.010185
$0.010185$0.010185
+0.24%1D
USD
Fuse Network (FUSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:50:15 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010045
$ 0.010045$ 0.010045
24 שעות נמוך
$ 0.010235
$ 0.010235$ 0.010235
גבוה 24 שעות

$ 0.010045
$ 0.010045$ 0.010045

$ 0.010235
$ 0.010235$ 0.010235

$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839$ 2.137374549302839

$ 0.009535212978958053
$ 0.009535212978958053$ 0.009535212978958053

+0.59%

+0.24%

-3.12%

-3.12%

Fuse Network (FUSE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010185. במהלך 24 השעות האחרונות, FUSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010045 לבין שיא של $ 0.010235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.137374549302839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009535212978958053.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUSE השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, +0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fuse Network (FUSE) מידע שוק

No.1805

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

219.88M
219.88M 219.88M

386,460,846.48103
386,460,846.48103 386,460,846.48103

ETH

שווי השוק הנוכחי של Fuse Network הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.43K. ההיצע במחזור של FUSE הוא 219.88M, עם היצע כולל של 386460846.48103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94M.

Fuse Network (FUSE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fuse Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00002439+0.24%
30 ימים$ -0.001013-9.05%
60 ימים$ -0.000135-1.31%
90 ימים$ -0.002265-18.20%
Fuse Network שינוי מחיר היום

היום,FUSE רשם שינוי של $ +0.00002439 (+0.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fuse Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001013 (-9.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fuse Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FUSE ראה שינוי של $ -0.000135 (-1.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fuse Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002265 (-18.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fuse Network (FUSE)?

בדוק את Fuse Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fuse Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFUSE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fuse Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFuse Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fuse Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fuse Network (FUSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fuse Network (FUSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fuse Network.

בדוק את Fuse Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Fuse Network (FUSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fuse Network (FUSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FUSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fuse Network (FUSE)

מחפש איך לקנותFuse Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fuse Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FUSE למטבעות מקומיים

Fuse Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fuse Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFuse Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fuse Network

כמה שווה Fuse Network (FUSE) היום?
החי FUSEהמחיר ב USD הוא 0.010185 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUSE ל USD?
המחיר הנוכחי של FUSE ל USD הוא $ 0.010185. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fuse Network?
שווי השוק של FUSE הוא $ 2.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUSE?
ההיצע במחזור של FUSE הוא 219.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUSE?
‏‏FUSE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.137374549302839 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUSE?
FUSE ‏‏רשם מחירATL של 0.009535212978958053 USD.
מהו נפח המסחר של FUSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUSE הוא $ 56.43K USD.
האם FUSE יעלה השנה?
FUSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:50:15 (UTC+8)

