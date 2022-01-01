Fuse Network (FUSE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Fuse Network (FUSE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Fuse Network (FUSE) מידע The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. אתר רשמי: http://fuse.io מסמך לבן: https://docs.fuse.io/ סייר בלוקים: https://explorer.fuse.io/ קנה FUSEעכשיו!

Fuse Network (FUSE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fuse Network (FUSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M ההיצע הכולל: $ 386.52M $ 386.52M $ 386.52M אספקה במחזור: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M שיא כל הזמנים: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 שפל כל הזמנים: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 מחיר נוכחי: $ 0.010515 $ 0.010515 $ 0.010515 למידע נוסף על Fuse Network (FUSE) מחיר

Fuse Network (FUSE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fuse Network (FUSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FUSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FUSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FUSEטוקניומיקה, חקרו אתFUSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FUSE מעוניין להוסיף את Fuse Network (FUSE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FUSE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FUSE ב-MEXC עכשיו!

Fuse Network (FUSE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FUSEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FUSE עכשיו את היסטוריית המחירים!

FUSE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FUSE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FUSE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FUSEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

