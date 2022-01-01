Foxsy AI (FOXSY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Foxsy AI (FOXSY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Foxsy AI (FOXSY) מידע FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. אתר רשמי: https://foxsy.ai מסמך לבן: https://project.docs.foxsy.ai/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 קנה FOXSYעכשיו!

Foxsy AI (FOXSY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Foxsy AI (FOXSY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M ההיצע הכולל: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B אספקה במחזור: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.76M $ 12.76M $ 12.76M שיא כל הזמנים: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 שפל כל הזמנים: $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 מחיר נוכחי: $ 0.006451 $ 0.006451 $ 0.006451 למידע נוסף על Foxsy AI (FOXSY) מחיר

Foxsy AI (FOXSY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Foxsy AI (FOXSY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FOXSY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FOXSYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FOXSYטוקניומיקה, חקרו אתFOXSYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FOXSY מעוניין להוסיף את Foxsy AI (FOXSY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FOXSY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FOXSY ב-MEXC עכשיו!

Foxsy AI (FOXSY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FOXSYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FOXSY עכשיו את היסטוריית המחירים!

FOXSY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FOXSY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FOXSY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FOXSYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

