Forward (FORWARD) מידע Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. אתר רשמי: https://www.forwardprotocol.io מסמך לבן: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 קנה FORWARDעכשיו!

Forward (FORWARD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Forward (FORWARD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 664.98K $ 664.98K $ 664.98K ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 665.00K $ 665.00K $ 665.00K שיא כל הזמנים: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 שפל כל הזמנים: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 מחיר נוכחי: $ 0.000133 $ 0.000133 $ 0.000133 למידע נוסף על Forward (FORWARD) מחיר

Forward (FORWARD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Forward (FORWARD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FORWARD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FORWARDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FORWARDטוקניומיקה, חקרו אתFORWARDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FORWARD מעוניין להוסיף את Forward (FORWARD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FORWARD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FORWARD ב-MEXC עכשיו!

Forward (FORWARD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FORWARDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FORWARD עכשיו את היסטוריית המחירים!

FORWARD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FORWARD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FORWARD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FORWARDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

