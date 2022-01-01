unstable coin (USDUC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי unstable coin (USDUC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

unstable coin (USDUC) מידע $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. אתר רשמי: https://www.usduc.org/ מסמך לבן: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump קנה USDUCעכשיו!

unstable coin (USDUC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור unstable coin (USDUC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.08M $ 43.08M $ 43.08M ההיצע הכולל: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M אספקה במחזור: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 43.08M $ 43.08M $ 43.08M שיא כל הזמנים: $ 0.04499 $ 0.04499 $ 0.04499 שפל כל הזמנים: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 מחיר נוכחי: $ 0.04308 $ 0.04308 $ 0.04308 למידע נוסף על unstable coin (USDUC) מחיר

unstable coin (USDUC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של unstable coin (USDUC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USDUC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USDUCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USDUCטוקניומיקה, חקרו אתUSDUCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות USDUC מעוניין להוסיף את unstable coin (USDUC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת USDUC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות USDUC ב-MEXC עכשיו!

unstable coin (USDUC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USDUCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USDUC עכשיו את היסטוריית המחירים!

USDUC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USDUC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USDUC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USDUCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

