Forward (FORWARD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001379. במהלך 24 השעות האחרונות, FORWARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001373 לבין שיא של $ 0.0001402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORWARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.028728345064898762, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000074242456436236.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORWARD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Forward (FORWARD) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Forward הוא $ 689.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.50K. ההיצע במחזור של FORWARD הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 689.50K.
Forward (FORWARD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Forwardהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000021
-1.50%
30 ימים
$ +0.0000064
+4.86%
60 ימים
$ -0.0003961
-74.18%
90 ימים
$ -0.0004531
-76.67%
Forward שינוי מחיר היום
היום,FORWARD רשם שינוי של $ -0.0000021 (-1.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Forward שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000064 (+4.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Forward שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FORWARD ראה שינוי של $ -0.0003961 (-74.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Forward שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004531 (-76.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Forward (FORWARD)?
Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.
Forward זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Forwardההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךForward לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
