FOGNET Token (FOG) מידע Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. אתר רשמי: https://fognet.io/ מסמך לבן: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 קנה FOGעכשיו!

FOGNET Token (FOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FOGNET Token (FOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 250.80M $ 250.80M $ 250.80M שיא כל הזמנים: $ 8 $ 8 $ 8 שפל כל הזמנים: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 מחיר נוכחי: $ 0.02508 $ 0.02508 $ 0.02508 למידע נוסף על FOGNET Token (FOG) מחיר

FOGNET Token (FOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FOGNET Token (FOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FOGטוקניומיקה, חקרו אתFOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FOG מעוניין להוסיף את FOGNET Token (FOG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FOG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FOG ב-MEXC עכשיו!

FOGNET Token (FOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

FOG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FOGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

