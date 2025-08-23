עוד על FOG

FOGNET Token מְחִיר(FOG)

$0.025
+2.08%1D
FOGNET Token (FOG) טבלת מחירים חיה
FOGNET Token (FOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.12%

+2.08%

+0.20%

+0.20%

FOGNET Token (FOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02498. במהלך 24 השעות האחרונות, FOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02447 לבין שיא של $ 0.02517, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.674261942479574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015145142992391591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOG השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, +2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FOGNET Token (FOG) מידע שוק

No.3988

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של FOGNET Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.01K. ההיצע במחזור של FOG הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.80M.

FOGNET Token (FOG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FOGNET Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0005094+2.08%
30 ימים$ +0.01487+147.08%
60 ימים$ -0.02267-47.58%
90 ימים$ -0.03801-60.35%
FOGNET Token שינוי מחיר היום

היום,FOG רשם שינוי של $ +0.0005094 (+2.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FOGNET Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01487 (+147.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FOGNET Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FOG ראה שינוי של $ -0.02267 (-47.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FOGNET Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03801 (-60.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FOGNET Token (FOG)?

בדוק את FOGNET Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFOGNET Token (FOG)

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

FOGNET Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FOGNET Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FOGNET Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFOGNET Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FOGNET Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FOGNET Token (FOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FOGNET Token (FOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FOGNET Token.

בדוק את FOGNET Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FOGNET Token (FOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FOGNET Token (FOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FOGNET Token (FOG)

מחפש איך לקנותFOGNET Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FOGNET Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FOG למטבעות מקומיים

FOGNET Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FOGNET Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFOGNET Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FOGNET Token

כמה שווה FOGNET Token (FOG) היום?
החי FOGהמחיר ב USD הוא 0.02498 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOG ל USD?
המחיר הנוכחי של FOG ל USD הוא $ 0.02498. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FOGNET Token?
שווי השוק של FOG הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOG?
ההיצע במחזור של FOG הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOG?
‏‏FOG השיג מחיר שיא (ATH) של 2.674261942479574 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOG?
FOG ‏‏רשם מחירATL של 0.015145142992391591 USD.
מהו נפח המסחר של FOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOG הוא $ 78.01K USD.
האם FOG יעלה השנה?
FOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

