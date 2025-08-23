עוד על FLOCK

FLock.io סֵמֶל

FLock.io מְחִיר(FLOCK)

1 FLOCK ל USDמחיר חי:

$0.41374
$0.41374$0.41374
+21.19%1D
USD
FLock.io (FLOCK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:47 (UTC+8)

FLock.io (FLOCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.30035
$ 0.30035$ 0.30035
24 שעות נמוך
$ 0.42818
$ 0.42818$ 0.42818
גבוה 24 שעות

$ 0.30035
$ 0.30035$ 0.30035

$ 0.42818
$ 0.42818$ 0.42818

$ 0.8929593240695551
$ 0.8929593240695551$ 0.8929593240695551

$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033

+0.01%

+21.19%

+122.32%

+122.32%

FLock.io (FLOCK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.41374. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.30035 לבין שיא של $ 0.42818, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8929593240695551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03529084954366033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOCK השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +21.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+122.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FLock.io (FLOCK) מידע שוק

No.463

$ 88.92M
$ 88.92M$ 88.92M

$ 900.14K
$ 900.14K$ 900.14K

$ 413.74M
$ 413.74M$ 413.74M

214.92M
214.92M 214.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

215,960,939.8761091
215,960,939.8761091 215,960,939.8761091

21.49%

BASE

שווי השוק הנוכחי של FLock.io הוא $ 88.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 900.14K. ההיצע במחזור של FLOCK הוא 214.92M, עם היצע כולל של 215960939.8761091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.74M.

FLock.io (FLOCK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FLock.ioהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0723422+21.19%
30 ימים$ +0.24085+139.30%
60 ימים$ +0.24828+150.05%
90 ימים$ +0.32152+348.64%
FLock.io שינוי מחיר היום

היום,FLOCK רשם שינוי של $ +0.0723422 (+21.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FLock.io שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.24085 (+139.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FLock.io שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLOCK ראה שינוי של $ +0.24828 (+150.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FLock.io שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.32152 (+348.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FLock.io (FLOCK)?

בדוק את FLock.io עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FLock.ioההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLOCK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FLock.ioאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFLock.io לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FLock.ioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FLock.io (FLOCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FLock.io (FLOCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FLock.io.

בדוק את FLock.io תחזית המחיר עכשיו‏!

FLock.io (FLOCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FLock.io (FLOCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLOCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FLock.io (FLOCK)

מחפש איך לקנותFLock.io? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FLock.ioב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLOCK למטבעות מקומיים

FLock.io מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FLock.io, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFLock.io הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FLock.io

כמה שווה FLock.io (FLOCK) היום?
החי FLOCKהמחיר ב USD הוא 0.41374 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLOCK ל USD?
המחיר הנוכחי של FLOCK ל USD הוא $ 0.41374. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FLock.io?
שווי השוק של FLOCK הוא $ 88.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLOCK?
ההיצע במחזור של FLOCK הוא 214.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLOCK?
‏‏FLOCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8929593240695551 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLOCK?
FLOCK ‏‏רשם מחירATL של 0.03529084954366033 USD.
מהו נפח המסחר של FLOCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLOCK הוא $ 900.14K USD.
האם FLOCK יעלה השנה?
FLOCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLOCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:47 (UTC+8)

FLock.io (FLOCK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

