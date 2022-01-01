FLock.io (FLOCK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FLock.io (FLOCK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FLock.io (FLOCK) מידע Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. אתר רשמי: https://flock.io מסמך לבן: https://www.flock.io/whitepaper סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 קנה FLOCKעכשיו!

FLock.io (FLOCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FLock.io (FLOCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 60.82M $ 60.82M $ 60.82M ההיצע הכולל: $ 215.96M $ 215.96M $ 215.96M אספקה במחזור: $ 214.92M $ 214.92M $ 214.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 282.98M $ 282.98M $ 282.98M שיא כל הזמנים: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 שפל כל הזמנים: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 מחיר נוכחי: $ 0.28298 $ 0.28298 $ 0.28298 למידע נוסף על FLock.io (FLOCK) מחיר

FLock.io (FLOCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FLock.io (FLOCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLOCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLOCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLOCKטוקניומיקה, חקרו אתFLOCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FLOCK מעוניין להוסיף את FLock.io (FLOCK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FLOCK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FLOCK ב-MEXC עכשיו!

FLock.io (FLOCK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FLOCKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FLOCK עכשיו את היסטוריית המחירים!

FLOCK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FLOCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FLOCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FLOCKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

