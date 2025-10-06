Fireverse מחיר היום

מחיר Fireverse (FIR) בזמן אמת היום הוא $ 0.02919, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIR ל USD הוא $ 0.02919 לכל FIR.

Fireverse כרגע מדורג במקום #1446 לפי שווי שוק של $ 3.99M, עם היצע במחזור של 136.71M FIR. ב‑24 השעות האחרונות, FIR סחר בין $ 0.0284 (נמוך) ל $ 0.03092 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.13227499641836485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02881874292010044.

ביצועים לטווח קצר, FIR נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -6.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.10K.

Fireverse (FIR) מידע שוק

דירוג No.1446 שווי שוק $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M נפח (24 שעות) $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.19M$ 29.19M $ 29.19M אספקת מחזור 136.71M 136.71M 136.71M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 13.67% בלוקצ'יין ציבורי BSC

