Finceptor (FINC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Finceptor (FINC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Finceptor (FINC) מידע Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. אתר רשמי: https://finceptor.app מסמך לבן: https://docs.finceptor.app/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 קנה FINCעכשיו!

Finceptor (FINC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Finceptor (FINC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 746.37K $ 746.37K $ 746.37K ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 47.69M $ 47.69M $ 47.69M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M שיא כל הזמנים: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 שפל כל הזמנים: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 מחיר נוכחי: $ 0.01565 $ 0.01565 $ 0.01565 למידע נוסף על Finceptor (FINC) מחיר

Finceptor (FINC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Finceptor (FINC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FINC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FINCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FINCטוקניומיקה, חקרו אתFINCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FINC מעוניין להוסיף את Finceptor (FINC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FINC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FINC ב-MEXC עכשיו!

Finceptor (FINC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FINCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FINC עכשיו את היסטוריית המחירים!

FINC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FINC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FINC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FINCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

